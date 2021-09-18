Во Всемирном дне чистоты в Эстонии участвуют по меньшей мере 38 000 человек(3)
”В этом году в Эстонии на участие во Всемирном дне чистоты зарегистрировалось более 250 школ и детских садов”, — сообщает руководитель программы по окружающей среде Всемирного дня чистоты для эстонских общеобразовательных школ Керли Лаур. По ее словам, период уборок по инициативе образовательных учреждений начался 13 сентября и закончится 24 сентября.
”Большая радость видеть, что учителя проявляют большую активность и ведут разъяснительную работу о том, как важно осознавать свою роль и свой вклад в решение проблемы отходов. ”Всемирный день чистоты — это не просто уборка! Мы обучаем детей замечать происходящее вокруг них, сотрудничать и больше заботиться об окружающей среде и друг друге”, — поясняет Лаур.
Школьники участвуют в розыгрыше единого концерта популярных исполнителей — Trad.Attacki!, NOËP и WATEVA. Воспитанники детского сада могут выиграть постановку от театра ”Piip ja Tuut teater”. Концерт и театральная постановка разыгрываются между всеми зарегистрировавшимися на сайте maailmakoristus.ee школами и детскими садами, которые участвовали в уборке с 13 по 24 сентября. С условиями розыгрыша можно ознакомиться на сайте.
В мире об участии во Всемирном дне чистоты сообщили 160 стран. Из-за ситуации с Covid-19 планы во многих странах оказались под угрозой срыва, в некоторых государствах уборки были перенесены на другую дату. Всех участников Всемирного дня чистоты просят работать индивидуально или рассредоточено в небольших группах, чтобы избежать дальнейшего заражения.
По словам президента и руководителя сети Всемирного дня чистоты Хейди Солба, ситуация с отходами на международном уровне в последние годы не улучшилась, но люди повсеместно все больше говорят о своем желании и твердом намерении изменить эту ситуацию. ”Мы верим, что сейчас подходящее время для пересмотра своего вклада в решение проблемы отходов на индивидуальном уровне. Всемирный день чистоты — одно из первых шагов и возможностей в направлении решения глобальной проблемы”, — поясняет Солба и призывает все предприятия, организации и частных лиц к совместному решению проблемы.
Подробнее о международной сети Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) можно узнать на сайте www.worldcleanupday.org. Сайт Всемирного дня чистоты в Эстонии: https://www.maailmakoristus.ee.
Партнеры Всемирного дня чистоты в Эстонии: Центр инвестиций в окружающую среду, Ringy, Postimees, Raadio Elmar, ProTone, Транспортный департамент, Центр управления государственным лесом, Эстонский центр утилизации отходов.