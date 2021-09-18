Королевский танковый полк обновил ядро боевой группы НАТО в Эстонии

На этом завершилась шестимесячная смена около 800 солдат 1-го батальона Мерсийского полка. За это время они успели принять участие во множестве учений различного масштаба, в том числе в крупных маневрах ”Весенний шторм” и Furious Wolf.

”Части Мерсийского полка были развернуты в Эстонии впервые. Заверяю, что за это время подразделение и солдаты получили ценный опыт, — сказал командир завершающей службу в Тапа боевой группы союзников подполковник Дин Кэнхэм (Dean Canham). — Мы быстро интегрировались в штатную структуру Первой пехотной бригады с сохранением боеготовности. За это время мы многому научились у наших эстонских коллег. Также мы смогли поделиться своим опытом, например, в сфере ведения комбинированных боевых действий и взаимодействия пехоты с танками. Желаем удачи нашим сменщикам”.

Смена Королевского танкового полка — девятая ротация войск Великобритании в Эстонии, которые были развернуты под эгидой усиления передового присутствия союзников в странах Балтии и Польше в 2017 году. На данный момент в состав боевой группы НАТО в Эстонии входят британские и французские части.

”Мы рады, что нам выпала возможность быть развернутыми в Эстонии — это честь для нас. — сказал командир боевой группы на базе Королевского танкового полка подполковник Саймон Уорт (Simon Worth). –Мы осознаем значимость обязательств Великобритании перед Эстонией и союзниками, поэтому преисполнены решимости и готовности сыграть свою роль на все сто. В частности, мы нацелены на сотрудничество с французскими коллегами и рады быть частью эстонской Первой пехотной бригады — это великолепная возможность для обмена опытом и улучшения взаимодействия. Также при случае я хочу познакомится с эстонским народом и узнать как можно больше об этой удивительной и красивой стране”.