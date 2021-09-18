Цены на топливо могут вырасти на четыре цента

"Цена на сырую нефть в последнее время имеет тенденцию к росту и оказывает давление на закупочные цены на готовую продукцию. Цена на 95-й бензин не менялась в Эстонии с 26 июля. Закупочные цены при этом выросли за полтора месяца на три-четыре цента. Это подорожание пока не реализовалось на заправках из-за сильной конкуренции", – пояснил "Актуальной камере" эксперт по коммуникации и маркетингу Neste Ристо Сюллусте.

Однако рост цен на нефть вынуждает поднять цены в соответствии с увеличением закупочной стоимости.

"Если эти цены сохранятся на таком высоком уровне, то в ближайшие недели стоимость дизельного топлива точно повысится на несколько центов", – прогнозирует член правления Alexela Тармо Кярсна.

По оценке Кярсна, в этом году цены на топливо не снизятся: "В следующие три-четыре месяца цена будет на нынешнем уровне. Возможны колебания на 1-2 цента, но резкого понижения я не предвижу".