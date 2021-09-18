Самая желанная: с этих выходных можно вакцинироваться от COVID-19 при помощи вакцины Janssen

Медицинские учреждения предлагают вакцинацию при помощи Janssen как через предварительную регистрацию, так и без нее. Перед поездкой в место вакцинации мы просим всех обязательно проверять страницу vaktsineeri.ee, чтобы узнать, необходимо ли перед посещением медицинского учреждения бронировать время визита или предварительная запись не требуется.

По словам члена Правления Больничной кассы Майви Парв люди знают вакцину Janssen и очень часто спрашивают о ней. ”Вчера открылась возможность для вакцинирования одной дозой вакцины и спрос на нее довольно высок. Дополнительные дозы, которые доставят к нам на следующей неделе, также помогут медицинским учреждениям вакцинировать большее количество желающих”, — сказала Парв.

В дополнение к организации поставки 2400 доз, полученных на этой неделе, Эстония ведет переговоры с другими странами Европейского Союза о получении дополнительных доз вакцины Janssen. На следующей неделе в Эстонию будет доставлено еще 14 800 доз Janssen, большая часть которых уже заказана медицинскими учреждениями. Таким образом, вакцинация вакциной Janssen будет продолжена в ближайшие недели и Больничная касса просит все интересующихся отслеживать информацию о местах и времени работы бригад вакцинаторов на сайте vaktsineeri.ee или по инфотелефону 1247. Если человеку требуется консультация по медицинским вопросам, связанным с вакцинацией, мы рекомендуем ему посоветоваться со своим семейным врачом или позвонить на консультационную инфолинию семейных врачей по номеру 1220.

Поставки вакцины Janssen были затруднены с августа, т.к. у фирмы-производителя были проблемы как с производством, так и с поставками. Больничная касса постоянно находится на связи с бригадами вакцинации, согласно полученной обратной связи вакцину Janssen постоянно запрашивали все больницы и партнеры по вакцинации из частного сектора, а также некоторые центры семейной медицины и оказатели услуг по медсестринской помощи на дому. Основная причина — пожелания самих людей, ведь для вакцинации с помощью вакцины Janssen достаточно только одной инъекции. В случае медсестринской помощи на дому в качестве аргумента добавляется и более простая логистика, поскольку оказатели услуг по медсестринской помощи на дому должны посещать людей по месту их жительства. Люди также часто спрашивают о вакцине Janssen и по различным инфотелефонам.