Сегодня начинается экспедиция к останкам парома ”Эстония”

”Мы готовимся к экспедиции уже три месяца и настроены оптимистично. Наша цель — составить перечень всех полученных судном повреждений, заснять и отсканировать их, а также исследовать автомобильную палубу и окрестности места крушения”, — сказал руководитель фонда SA Mare Liberum и исследовательского проекта Маргус Курм. Он выделил семь вопросов, на которые организаторы хотят получить ответы в ходе экспедиции и последующего анализа:

1. По какой причине и когда именно визир отделился от судна?

2. Полностью ли открылась рампа перед тем, как корабль затонул?

3. Какие именно повреждения имеются на правом борту судна? Когда и по какой причине они возникли?

4. По какой причине и когда именно произошли повреждения кормы судна и переборок автомобильной палубы?

5. Имеют ли место другие повреждения корпуса, о которых мы не знаем?

6. Какие объекты находятся вокруг места катастрофы и вероятной траектории затопления судна, и как они связаны с затоплением?

7. Как именно различные части корабля наполнились водой?

По словам Курма, предполагается, что погружения займут 10 дней, но это зависит, прежде всего, от погодных и морских условий. Всего в экспедиции примут участие 46 человек, среди них 18 членов экипажа корабля и шесть представителей СМИ. Остальные участники займутся планированием и выполнением подводных работ. Корабль имеет различные гидролокаторы, две группы подводных роботов и четырех водолазов с необходимым исследовательским и записывающим оборудованием. Также имеется все необходимое вспомогательное оборудование, например, кран, airlift для удаления рыхлого грунта и различные измерительные приборы.

Экспедиция будет проводиться на ходящем под мальтийским флагом судне RS SENTINEL, принадлежащем немецкой компании RS OFFSHORE, руководителем и собственником которой является Курт Роде. RS SENTINEL — судно, специально адаптированное для подводных и водолазных работ, основательно перестроенное в 2010 году и оснащенное современным оборудованием и техникой.