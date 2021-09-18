18.09.2021, 11:22
Департамент здоровья: коронавирус выявили у 391 человека, умерли три пациента с COVID-19(130)
Foto: Taavi Sepp
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 391 человека, всего проанализировали 7011 тестов.
На данный момент в больницах с диагнозом COVID-19 находится 154 человека, из которых 134 не вакцинированы. За ночь умерли три человека: 93 и 91 летние женщины и 81 летний мужчина.
Всего сделали 7011 тестов, из которых 391 оказался положительным. Среди инфицированных 293 человека не были вакцинированы, у 98 был пройден полный курс вакцинации.