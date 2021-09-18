Франция отзовет послов из США и Австралии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отзовет в Париж для консультаций послов из США и Австралии. Об этом сообщает пресс-служа французского МИДа.

Как отмечается, министр решил отозвать послов по просьбе президента страны Эмманюэля Макрона. Это решение оправдано исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

”Отказ от проекта подводных лодок океанского класса, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и объявление о новом партнерстве с США с возможным будущим сотрудничеством в области военно-морских сил с субъядерными двигателями, — являются неприемлемым поведением для союзников и партнеров, последствия которых влияют на наше представление о наших альянсах, наших партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы”, — говорится в заявлении МИДа.

15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о начале тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, государства в течение следующих 18 месяцев будут работать вместе, ”чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели”. Источники издания Politico среди чиновников США сообщали, что партнерство, получившее название AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), направлено на противодействие Китаю в военно-технологической сфере.

Из-за этого соглашения австралийцы разорвали рекордный контракт на $66 млрд с Францией, который предусматривал поставки 12 подводных лодок Канберре. Этот шаг вызвал недовольства Парижа, Ле Дриан назвал его ”ударом в спину”.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Париж был заранее проинформирован о новом партнерстве Вашингтона, Лондона и Канберры. Она также заверила, что AUKUS ”не нацелено на какую-либо страну”: ”Речь идет о продвижении стратегических интересов Соединенных Штатов, поддержании международного порядка, сохранении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе”.

Создание нового альянса раскритиковал Китай. В Пекине посчитали, что сотрудничество между этими странами по атомным субмаринам серьезно подрывает стабильность в регионе.