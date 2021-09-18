ВИДЕО и ФОТО | К морю на велосипеде. В Нарве открыли долгожданную велодорожку до Нарва-Йыэсуу

Возможность комфортно добираться на дачи, к заливу или по делам без автомобиля здесь ждали почти 8 лет. По словам мэра Нарвы, идея сделать такую дорожку для людей была еще в 80-е годы. Но строительство началось только в 2013 году.

Любители велопрогулок встретились на открытии долгожданной дорожки вечером в пятницу недалеко от Нарва-Йыэсуу. Они мчались из своих городов навстречу друг другу. В народном велопоходе могли принять участие все желающие.

Многие жители Нарвы ездили по дорожке еще летом. Если понимали, что есть недостатки, то передавали свои наблюдения в городскую управу.

Приветственные слова на встрече велосипедистов сказали мэры двух городов Антс Лийметс, Максим Ильин и руководитель службы проектов департамента развития и экономики Нарвы Анне Веэво. Они поблагодарили всех, кто был причастен к строительству, и порадовались, что теперь у горожан появилось больше вариантов заботиться о своем здоровье — велопрогулки, поездки на самокатах и роликах. Под аплодисменты разрезали ленту. Участникам народного велозаезда предложили горячий чай, пирожки и конфеты. Теперь долгожданная велодорожка официально открыта.

Строительство велосипедных дорожек вокруг Нарвы будет продолжаться. Уже сейчас идет работа в этом направлении.