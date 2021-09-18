18.09.2021, 07:10
Легенда футбола снова попал в реанимацию. Все очень серьезно
По данным ESPN, что трехкратный чемпион мира был повторно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса (заболевания, вызывающего жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод).
В этом месяце 80-летнему бразильцу удалили опухоль толстой кишки, и он остался в больнице для дальнейшего наблюдения. Во вторник его выписали из отделения интенсивной терапии.