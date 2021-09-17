17.09.2021, 19:59
Полиция ищет 53-летнего Андреса, который ушел из попечительского дома в волости Козе
Фото: Департамент полиции и погранохраны
Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Андреса, который ушел из попечительского дома в волости Козе Харьюскго уезда. Последний раз его видели в попечительском доме сегодня примерно в 11 часов.
У него нет при себе мобильного телефона и на данный момент неизвестно его точное направление движения, нo есть основание полагать, что он мог направиться в сторону Тарту или Пыльтсамаа.
Его рост 190 см, он худощавого телосложения, горбится, у него длинные седые волосы, зачесанные налево. На нем светло-бежевая куртка и темные спортивные брюки.
Полиция пообщалась с персоналом попечительского дома и проверила окрестности. Описание его внешности передано патрулям.
Просим всех, кто видел Андреса сегодня, позвонить на номер 112.