17.09.2021, 19:25
Исследование: эффективность вакцин Pfizer и Moderna со временем снижается(35)
Foto: Argo Ingver
15 сентября компания Pfizer представила исследование, в котором говорится о том, что эффективность вакцины со временем снижается в результате естественного воздействия. Производитель Moderna обнародовал похожие данные, пишет "Новая газета" с ссылкой на Financial Times.
Данные исследования показывают, как эффективность вакцины снижается через шесть-восемь месяцев после введения второй дозы. Вакцина становилась менее эффективной с интервалом в два месяца. Через каждые два месяца она падала примерно на 6%.
Компании также представили данные, в которых говорится о восстановлении первоначальной эффективности вакцины после третьей дозы.
17 сентября эксперты соберутся, чтобы дать Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официальную рекомендацию по использованию Pfizer для третьей инъекции. Ходатайство Moderna, по всей видимости, обсудят в ближайшие недели.