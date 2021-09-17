В России начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca

"В России уже производятся иностранные вакцины. На "Р-Фарм" [вакцина производства] AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", — сказал он.

"Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас, на волне ажиотажного спроса, мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", — объяснил он.