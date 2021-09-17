17.09.2021, 18:40
В России начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca
Foto: Andres Putting
Фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство вакцины от коронавируса AstraZeneca для экспорта. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, пишет ТАСС.
"В России уже производятся иностранные вакцины. На "Р-Фарм" [вакцина производства] AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", — сказал он.
Осьмаков отметил, что Россия в полном объеме обеспечена собственными вакцинами.
"Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас, на волне ажиотажного спроса, мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", — объяснил он.