17.09.2021, 18:21
В Финляндии женщине, убившей свою девушку, снизили приговор с пожизненного заключения до 10 лет тюрьмы(4)
Foto: Arno Mikkor
Суд второй инстанции изменил статью, по которой осуждена женщина, с умышленного убийства на непредумышленное. Об этом пишет Yle.fi.
Надворный суд Вааса изменил приговор женщине, которая в феврале 2020 года убила свою девушку в финском городе Пори. В уездном суде Сатакунта ее приговорили к пожизненному заключению за предумышленное убийство. Суд второй инстанции заключил, что это было непредумышленное убийство, и снизил тюремный срок до 10 лет.
В надворном суде пришли к заключению, что нет весомых доказательств того, что женщина планировала и готовила убийство. Орудие убийства уже находилось в квартире, ставшей местом преступления, и не было приобретено специально для этих целей.
Оценку вменяемости женщины суд не изменил. Признано, что осужденная была в момент убийства вменяема.