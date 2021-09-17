В Финляндии женщине, убившей свою девушку, снизили приговор с пожизненного заключения до 10 лет тюрьмы

Надворный суд Вааса изменил приговор женщине, которая в феврале 2020 года убила свою девушку в финском городе Пори. В уездном суде Сатакунта ее приговорили к пожизненному заключению за предумышленное убийство. Суд второй инстанции заключил, что это было непредумышленное убийство, и снизил тюремный срок до 10 лет.

В надворном суде пришли к заключению, что нет весомых доказательств того, что женщина планировала и готовила убийство. Орудие убийства уже находилось в квартире, ставшей местом преступления, и не было приобретено специально для этих целей.

Оценку вменяемости женщины суд не изменил. Признано, что осужденная была в момент убийства вменяема.