Сцена лечит: актриса Русского театра Елена Тарасенко о 90-х в Эстонии и том, как профессия помогает по жизни

Есть такая фраза: артист, который не волнуется — мертвый артист. Любой актер вам скажет, что он перед любым спектаклем, концертом или выступлением волнуется. Даже когда спектакль уже давно поставлен, ты не можешь знать наверняка, как все будет складываться — какой зритель, какое у меня будет самочувствие, есть ли, в конце концов, магнитная буря какая-нибудь. Так что из многих компонентов складывается тот образ и тот персонаж, которого сегодня я конкретно играю. Ну и еще одна странная особенность — как только ты делаешь шаг из-за кулис на сцену, волнение прекращается, его как будто и не было — сразу начинаешь работать. Кстати, актеры часто говорят, что ”сцена лечит”. И это действительно так, в буквальном смысле. Бывает, приходишь с насморком и температурой. Вчера нормально себя чувствовал, а утром встал — и понимаешь, что заболел. Однако билеты проданы уже, ничего не поделаешь, подлечился — и идешь работать. И вот как только ты делаешь шаг из-за кулис на сцену — все как рукой снимает, ни насморка, ни кашля, ни боли в горле. И ты отрабатываешь. Вероятно, это — человеческий ресурс, который мы до конца не знаем.

Если взять мою историю — я в детстве ходила в театральную студию, но даже несмотря на это, когда я объявила родственникам, что я пойду учиться на артистку, все страшно изумились, говорили: ”Леночка, зачем тебе это надо?” — все знали, что я человек достаточно стеснительный. Но я сказала, что во что бы то ни стало поступлю. Это — моя вторая черта, упорность. Если я чего-то захотела, я обязательно должна этого достигнуть.

В недавнем интервью вы упомянули, что вы человек стеснительный. Как так вышло, что вы выбрали такую профессию, связанную с публичным вниманием? Я уверена, что они люди выбирают профессию не просто так — все мы приходим в этот мир с полным набором того, что будет происходить у нас потом в жизни. Если говорить об актерстве, то люди этой профессии делятся на два типа. Первый — публичная личность, открытый и раскрепощенный человек. Такие актеры играют в КВН, у них очень яркий внешний темперамент. Второй тип — это актеры, которые находятся как бы ”в себе”, их темперамент скрыт до поры до времени. Но это не значит, что они идут в эту публичную профессию, чтобы себя как-то преодолеть. Наоборот, то личное, которое они носят глубоко внутри себя, они предлагают миру с помощью сцены.

Были ли случаи, когда забывались слова или приходилось импровизировать? Потому что со стороны кажется, что актеры всегда все знают и помнят и не бывает никаких казусов.

Ну так зритель же пьесу не знает! Конечно, когда приходят прожженные критики с многолетним опытом, а ты еще и Чехова играешь, которого все знают до запятой, они все понимают. А простой зритель, как правило, на мелкие несоответствия внимания не обращает, действительно.

Но когда с тобой случается такое, что ты забываешь слова, все бывает по-разному. Бывает, забудешь что-то и сам выкручиваешься, кое-где текст заменишь, скажешь ”по мысли”. Обидно такие вещи делать, если это Чехов. А в современных пьесах действительно случается, что ты заменил одно слово на второе и пошел дальше. Иногда партнеры выручают. А бывают и такие моменты, когда начинается: ”ты, наверное, хотела сказать!…” — лучше б и не помогали. Вот такое я не принимаю, считаю, что это непрофессионально. Ты так и себя, и партнера тащишь на дно.

Кстати, был у меня один случай смешной, мы играли спектакль, и не пришел один актер. А он играл целых три роли. Что ж делать? В это время по театру шел другой актер, его и позвали на замену. Спрашивают, знаешь эту пьесу? Он говорит, что нет, не знает. А до начала пять минут осталось, полный зал. Решили, что ничего страшного, там роли небольшие. Дали ему текст, костюм. Вот он вышел, отыграл одну роль — идеально, все радуются. Отыграл вторую — также. Остался последний выход, а там текста побольше уже, он положил текст в каску. А артисты переживают, когда среди них новый человек — как он справится? Все готовы помочь ему в любой момент. И вот идет сцена и внезапно возникает пауза. Все актеры разом на новенького смотрят, не знают, как тут помочь ему. А он в каску посмотрел и говорит — ”я все сказал”! Оказывается, все так нервничали и переживали за него, что один из постоянных актеров забыл, что его очередь говорить.