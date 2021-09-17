Я ощущаю музыку на вкус, а когда читаю, вижу цветными буквы и цифры: что мы знаем о феномене синестезии?
”Я ощущаю музыку на вкус, а когда читаю, вижу цветными буквы и цифры”. Знакомые ощущения? Возможно, вас можно отнести к людям с феноменом, которым обладает далеко не каждый, то есть — к синестетам.
Синестезия — это нейрологический феномен, при котором информация, которая должна стимулировать всего один из органов чувств, стимулирует несколько. Людей с синестезией называют синестетами.
Как проявляется синестезия?
В зависимости от формы синестезии, синестеты могут слышать вкусы, видеть цвет музыки. Некоторые же, лишь посмотрев на объекты круглой формы, могут почувствовать их вкус.
Существует порядка 60-150 форм синестезии. О каждой подробно рассказать было бы сложно, однако можно рассмотреть самые основные из них.
· Хроместезия — форма синестезии, в которой звуки воспринимаются цветными.
· Графемно-цветовая синестезия — распространённая форма синестезии, характеризующаяся восприятием графем (букв или цифр) цветными.
· Числовая форма — вид синестезии, при котором числа расположены в ментальном пространстве.
· Порядковая лингвистическая персонификация. Человек воспринимает буквы и цифры как личностей.
· Лексико-вкусовая синестезия. Редкий вид синестезии, когда слова или цифры имеют вкус.
Причины синестезии
В большинстве случаев синестезия проявляется с рождения или же в очень раннем возрасте. Есть также исследования, которые подтверждают, что синестезия детерминируется генами и передаётся по наследству.*
Каждое из пяти чувств стимулирует определённую область головного мозга. У большинства людей эти области активируются независимо, однако у синестетов просматривается бóльшая взаимосвязь между ними. Например, у обладателей графемно-цветовой синестезии внешний вид буквы или цифры активирует не только ту область, которая отвечает за распознавание формы букв, но и ту, которая отвечает за восприятие цвета. * https://cutt.ly/1Wbxwd4
Мы попросили четырёх синестетов описать свои ощущения и форму синестезии. Как можно заметить, в основном синестезия не только обогащает восприятие, но и способствует запоминанию.
”В моём случае это происходит в большей части с текстом. Неважно, с каким: литературным или музыкальным. Все буквы алфавита раскрашены в свои цвета, но эти цвета изменяются и приобретают другой оттенок в зависимости от того, в каком месте слова и рядом с какой буквой они стоят. Условно, имя ”Ира” у меня красно-оранжево-чёрное, хотя отдельно буква ”и” у меня красного цвета. Но опять же зависит от того, где эта буква стоит. Когда я читаю какой-то текст, вся страница у меня раскрашивается в цвет слова, поэтому мне не составляет труда запомнить какой-то стих или какое-то произведение почти дословно, потому что я его вижу в цветах, а это как в телевизоре: что-то яркое и интересное запоминается лучше. Я поймала себя на этом в школе, когда, злясь, учительница нам говорила: ”Что вам непонятно? Здесь же чёрным по белому написано!”, а у меня это было совсем не чёрным по белому. Учитывая то, что я занимаюсь музыкой профессионально, то нотный текст у меня видится также, ещё и тональности в произведениях у меня имеют свой цвет. Фа мажор для меня звучит в лиловом или даже фиолетовом цвете, поэтому когда я слышу, что какое-то произведение написано в фа мажоре, то у меня как будто перед глазами появляется этот цвет. Каждая нота и каждое созвучие имеют свой цвет, поэтому мне так легче ориентироваться в произведениях и запоминать их. Страницы у меня также ”окрашены” в тот цвет, с которым у меня ассоциируется это произведение. Всё очень относительно и очень вариативно. Условно, две арии из оперы Моцарта, написанные в одной тональности, могут иметь разный цвет для меня, потому что там другой темп, другой ритм или другое настроение. Когда я что-то слышу, будь то музыка или текст, то я вижу это в цвете. Как будто этот цвет появляется перед глазами. Это как парфюм: ты его чувствуешь, но потрогать и объяснить не можешь”.
Елизавета Пеганова
”Мне 20 лет, а я всё ещё могу перепутать цифры 4 и 7, потому что они похожих оттенков. Также не люблю цифру 6 лишь из-за её цвета. Несмотря на это, синестезия позволяет мне с лёгкостью запоминать телефонные номера, даты и имена людей, потому что в первую очередь я запоминаю последовательность цветов, соответствующих буквам и цифрам”.
Наташа Сиренко
”В моей голове есть 3D-карта, на которой в определённом порядке расположены цифры. Это эдакий числовой ряд и если я хочу что-то
посчитать, то я как бы перемещаюсь по этой карте вверх, вниз или, например, приближаю. И если я складываю числа или, наоборот, вычитаю, то я опять же перемещаюсь по карте. Из-за этого я не очень люблю считать в уме, так как без сноровки это занимает чуть больше времени, чтобы перемещаться по карте. Но если делаешь это регулярно, например, на уроках математики, то навык улучшается и это уже не так сложно. Также буквы в алфавите у меня расположены в определённом порядке. Часы в голове я вижу либо как на циферблате, либо же сутки у меня как большой квадрат со сглаженными углами, по которому я также перемещаюсь в течение дня-ночи. Допустим, 8 вечера в моей голове находятся примерно над 7 утра. Времена года — это большой круг, где зима над летом, а осень напротив зимы. Года — это тоже числовой ряд, по которому я перемещаюсь вверх, если мы говорим о настоящем или будущем, или же вниз, если о прошлом”.
Маша Шевчук
”До того, как я узнала, что такое синестезия, я была уверена, что она есть у всех людей и что это просто то, как все люди видят и воспринимают мир. Синестезия — это точно не что-то плохое, и я очень счастлива, что она у меня есть. Я уверена в том, что память у синестетов более навороченная и более качественная, а хорошая память — всегда плюс”.
София Ларенс
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