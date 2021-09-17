Я ощущаю музыку на вкус, а когда читаю, вижу цветными буквы и цифры: что мы знаем о феномене синестезии?

”В моём случае это происходит в большей части с текстом. Неважно, с каким: литературным или музыкальным. Все буквы алфавита раскрашены в свои цвета, но эти цвета изменяются и приобретают другой оттенок в зависимости от того, в каком месте слова и рядом с какой буквой они стоят. Условно, имя ”Ира” у меня красно-оранжево-чёрное, хотя отдельно буква ”и” у меня красного цвета. Но опять же зависит от того, где эта буква стоит. Когда я читаю какой-то текст, вся страница у меня раскрашивается в цвет слова, поэтому мне не составляет труда запомнить какой-то стих или какое-то произведение почти дословно, потому что я его вижу в цветах, а это как в телевизоре: что-то яркое и интересное запоминается лучше. Я поймала себя на этом в школе, когда, злясь, учительница нам говорила: ”Что вам непонятно? Здесь же чёрным по белому написано!”, а у меня это было совсем не чёрным по белому. Учитывая то, что я занимаюсь музыкой профессионально, то нотный текст у меня видится также, ещё и тональности в произведениях у меня имеют свой цвет. Фа мажор для меня звучит в лиловом или даже фиолетовом цвете, поэтому когда я слышу, что какое-то произведение написано в фа мажоре, то у меня как будто перед глазами появляется этот цвет. Каждая нота и каждое созвучие имеют свой цвет, поэтому мне так легче ориентироваться в произведениях и запоминать их. Страницы у меня также ”окрашены” в тот цвет, с которым у меня ассоциируется это произведение. Всё очень относительно и очень вариативно. Условно, две арии из оперы Моцарта, написанные в одной тональности, могут иметь разный цвет для меня, потому что там другой темп, другой ритм или другое настроение. Когда я что-то слышу, будь то музыка или текст, то я вижу это в цвете. Как будто этот цвет появляется перед глазами. Это как парфюм: ты его чувствуешь, но потрогать и объяснить не можешь”.