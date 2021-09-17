Не отвечать и не нажимать на ссылки! От имени Налогово-таможенного департамента рассылаются мошеннические письма

В письме, отправленном якобы НТД-ом, говорится, что человек не предоставил декларацию по налогу с оборота. Его просят нажать на ссылку для того, чтобы загрузить форму налоговой декларации. Это — злонамеренно отправленное письмо, которое НТД не высылал.

Ведомство просит получателей таких писем не отвечать на них, а также не открывать содержащиеся в них ссылки, так как это может заразить компьютеры пользователей вирусами.

В случае возникновения вопросов можно связаться с НТД по электронным каналам и инфотелефонам. Можно позвонить по инфотелефону для частных клиентов 880 0811; для бизнес-клиентов 880 0812; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee или ariklient@emta.ee. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания e-MTA (пункт меню ”Общение” или ссылка ”Отправляю письмо”).

На выходных можно обратиться в службу защиты информации НТД по э-почте infoturve@emta.ee, а также в CERT-EE, отправив письмо на адрес cert@cert.ee или позвонив по телефону 663 0299.