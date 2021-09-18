Требование изоляции: для участников международных титульных соревнований сделают исключение

В соответствии с общим исключением, спортсмены и члены спортивных делегаций, которые не были вакцинированы и не переболели COVID-19, могут, и будучи близкоконтактными, принимать участие в тренировках и соревнованиях, если их собственный тест показывает негативный результат. Более точные правила тестирования устанавливаются планом снижения уровня риска заражения, который отдельно составляется для каждых соревнований.

Если раньше правительство должно было одобрять решение освобождать близкоконтактных лиц от ограничений в отношении каждого международного спортивного мероприятия отдельно, то в дальнейшем для того, чтобы воспользоваться исключением, необходимо, чтобы соревнования были одобрены Министерством культуры и Департаментом здоровья. Министерство культуры должно дать согласие на ходатайство спортивной организации не применять карантин, а Департамент здоровья должен одобрить план снижения риска распространения инфекции на соревнованиях.

Делегации, участвующие в титульных соревнованиях, должны также придерживаться правил, утвержденных международной спортивной федерацией. Им разрешается покидать место проживания только для участия в тренировках, соревнованиях, а также для того, чтобы въехать в страну и покинуть ее. Помимо прочего, транспортировка делегаций должна быть организована так, чтобы избежать контактов с другими делегациями и лицами.

Титульными соревнованиями высокого уровня, внесенными в международный календарь спортивной организации, считаются чемпионаты мира и Европы, а также их этапы, кубковые соревнования и игры квалификационных турниров, а также игры клубов в международных сериях. Не менее половины участников титульных соревнований должны прибыть из-за границы.

На эстонских чемпионатах и кубковых соревнованиях исключений для близкоконтактных не применяется. Также исключение не распространяется на физкультурные мероприятия и на проводимые совместно с ближайшими соседями в течение сезона лиги или иные соревнования.

Изданное правительством в четверг распоряжение вступит в силу 20 сентября, оно будет опубликовано в Riigi Teataja и на сайте kriis.ee.