В здании столичной горуправы вновь будет работать пункт вакцинации

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20, 21 и 28 сентября, с 9.00 до 19.00 в здании Таллиннской горуправы (пл. Вабадузе, 7) вновь будет работать вакцинационный пункт. В нем смогут получить вторую дозу вакцины те, кто в конце августа был здесь привит первой дозой.