18.09.2021, 08:35
В здании столичной горуправы вновь будет работать пункт вакцинации(5)
Foto: Taavi Sepp
20, 21 и 28 сентября, с 9.00 до 19.00 в здании Таллиннской горуправы (пл. Вабадузе, 7) вновь будет работать вакцинационный пункт. В нем смогут получить вторую дозу вакцины те, кто в конце августа был здесь привит первой дозой.
В вакцинационном центре будет использоваться вакцина Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna), услугу здравоохранения будет предлагать медицинский центр Confido. В пункт вакцинации можно попасть через вход в инфозал столичной мэрии.
Координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик отметила, что в конце августа у людей была возможность получить в центре города прививку без предварительной регистрации.
”Возможностью получить первую вакцину воспользовались почти 500 человек — теперь они будут привиты второй дозой”, — прокомментировала Эпик.
Промежуток между первой и второй вакцинацией препаратом Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna) составляет четыре недели.