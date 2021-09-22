"Парковочные дома колоссально дорогие". Как решить проблему с парковкой в Ласнамяэ?(1)
Жители Ласнамяэ постоянно жалуются на недостаток парковочных мест возле домов. Вечером после работы крайне сложно найти место для своего автомобиля. Эта проблема характерна для всех спальных районов города, но, кажется, в Ласнамяэ ситуация самая плачевная. Журналист RusDelfi спросил у представителей трех партий: как бы они решили проблему парковок в самом заселенном районе города.
"Наш приоритет — развитие сети общественного транспорта, чтобы как можно больше людей пересаживались с машин на автобусы. Это дешевле, быстрее, экологичнее. Проблема с парковками до сих пор существует и не была решена за десятки лет по самым разным причинам.
Здесь нужен комплексный подход. Строительство подземных парковок, возведение парковочных домов, строительство новых парковок у домов. Город должен играть более активную роль в этом вопросе. Одним решением не решить эту проблему", — считает социал-демократ Кирилл Клаус.
По мнению вице-председателя "Зеленых Эстонии" Тимура Сагитов, нужно развивать инфраструктуру для передвижения не на автомобилях, а на велосипедах, самокатах, общественном транспорте. "В Таллинне сейчас больше машин на 100 тысяч человек, чем в Хельсинки или Стокгольме. Город не обязан строить для всех квартирных товариществ новые парковочные места. Вдобавок не нужно уничтожать зеленые зоны, на районе и так много пустырей — можно было бы использовать их для парковки".
"Коллеги правильно говорят — проблема парковок бич не только нашего города, нашего района. Это проблема большинства больших городов", — продолжает центрист Владимир Свет.
По его мнению, первое, о чем стоит задуматься, — это парковочные дома. "Сейчас идет проектирование парковочного дома на Раадику, 10, и началась детальная планировка на Вана-Куули, 1. Проблема в том, что парковочные дома колоссально дорогие. И когда мы будем спрашивать у жителей — хотят они парковочный дом или новый парк, то многие задумаются, готовы ли они вложить столько же денег в парковку, сколько мы вложили в парк Тондираба? При этом целый город не выиграет от парковочного дома, это польза лишь для маленького микрорайона.
У нас много пространства, где можно парковать машины. И это не пустыри, это парковки торговых центров. Вопрос в том, как посадить за стол переговоров представителей КТ и торгового центра. До последнего времени торговые центры постоянно уходили от ответа на наши вопросы. Однако сейчас в районе Катлери мы готовы начать сотрудничество с предпринимателями, чтобы местные жители могли парковать машины возле новой Maxima. Если у нас получится распространить эту модель и в другие места, то мы сможем эффективней использовать территорию, не уничтожать зеленые зоны и дать людям возможность парковаться.
Также мы должны бороться с автохламом, двигаться к тому, чтобы чужие машины не парковались у других домов. Конечно, важны общественный транспорт и велосипедные дорожки. Повторю, нужно рассматривать вопрос комплексно", — резюмировал старейшина Ласнамяэ.
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