Чемпионат мира. Литва потеряла все шансы на плей-офф?

Первые же матчи групповых турниров только подтвердили огромную разницу в классе между фаворитами чемпионата мира и футзальными карликами, к которым можно отнести как Соломоновы острова, так и... США. Это если судить по результатам. Бразилия, Россия, Португалия, Испания и особенно Аргентина выдали первоклассный футзал на старте первенства и обозначили свои притязания на чемпионство. Португалия выглядела чуть поскромнее остальных лидеров, но в первом же туре ей оказал сопротивление очень неуступчивый и хорошо обученный коллектив из Тайланда.

Второй тур сразу же выявил некоторую расслабленность сборной России, или РФС (RFU), как ее принято официально называть. Рассматривая матчи группового турнира, как продолжение тренировочного сбора к играм на вылет, команда Сергея Скоровича могла упустить победу в сложном противостоянии с Узбекистаом. Во втором тайме узбекская команда сравняла счет – 2:2 и даже имела некоторое преимущество, но Артем Ниязов забил важнейшие два гола в пользу России и все встало на свои места. Однако мы не сомневаемся, что этот матч поставил определенные вопросы перед тренерским штабом россиян.

А еще мы очень надеялись, что хозяева чемпионата мира смогут завоевать хотя бы одно очко в игре против сильной сборной Казахстана. Увы. Поражение со счетом 0:3 снизило шансы на попадание команды Евгения Рывкина в 1/8 финала практически до нуля. Должна произойти цепь невероятных событий для того, чтобы литовцы заняли третье место в своей группе, да еще и с неплохими показателями для отбюора в следующий этап. Но для начала нужно обыграть Коста-рику и желательно с крупным счетом.

В матче Литва – Казахстан произошел эпизод, который совершенно точно повлияет на дальнейшее внимание организаторов чемпионата мира из ФИФА к таким «мелочам», как проверка правильности монтажа каркаса ворот. Дело в том, что для устойчивости ворот каждую штангу и заднюю нижнюю опору скрепили металлической балкой, от которой (при попадании под определенным углом) мяч отлетает обратно в поле. Так и случилось в матче хозяев с казахстанцами. После точного удара мяч влетел в ворота Литвы, полностью пересек линию, но мгновенно выскочил обратно, ударившись о ту самую балку. Не помог и видеопросмотр, во время которого судьи отменили взятие ворот, которое по телевизионной трансляции видел весь мир... Будет весьма забавно, если все-таки Литва пройдет в следующий этап за счет разницы забитых и пропущенных мячей, и на ее выход повлияет этот незасчитанный гол.