Знаменитая шахматная чемпионка подала иск на Netflix. Она обиделась, что ее назвали русской

В последней серии, когда главная героиня сериала бросает вызов игроку-мужчине, присутствует персонаж советской шахматистки, а комментатор сообщает: ”Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин”.

Гаприндашвили сочла эту фразу ”сексистской и унизительной”, так как к 1968 году, когда происходят события сериала, она сыграла минимум с 59 шахматистами.

В иске упоминается также советский эстонский гроссмейстер Пауль Керес и индус Вишванатан Ананд. И это странно, потому что Ананд родился уже после 1968 года и играть с ним в то время она не могла. Скорее всего она просто сообщила своему адвокату всех гроссмейстеров-мужчин, с которыми играла за свою долгую шахматную карьеру.

Гаприндашвили также не устроило, что в сериале ее назвали русской и настаивает, что она именно грузинская шахматистка. Это напоминает историю с Олимпийских игр-1996 в Атланте, когда зал из местных болельщиков особенно сильно поддерживал грузинских атлетов, считая, что они представители местного штата Джорджия (в английском языке написание и произношение "Грузия" и "Джорджия" идентичны).

Шахматистка требует $5 млн за возмещение ущерба. А также желает, чтобы фразу про мужчин-шахматистов убрали из сериала. В 1978-м она стала первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин.