В моменте с голом мы немного проспали... Что сказал капитан "Флоры" после поражения от "Гента"

Всем добрый день! Спасибо за теплые слова, которые вы говорите и присылаете по различным гаджетам после игры. Спасибо, что пришли на стадион. Мы старались, пытаясь набрать первые очки в групповом этапе Лиги конференций, но, к сожалению, не получилось.

В раздевалке перед матчем была спокойная атмосфера. все понимали значимость игры. Тренер говорил, что нужно играть в свой футбол, максимально адаптироваться к тому темпу, который предложит соперник, и к самой игре. Но все равно сюрпризы на таком уровне часто случаются, когда анализируешь соперника только по видео и не до конца знаешь все его возможности. Мы готовились к хорошей игре и хотели добиться максимально хорошего результата.

У нас в большинстве своем довольно молодая команда, но в этом году мы сыграли достаточно много игр на европейском уровне, поэтому в психологическом плане проблем никаких нет. В каждом аспекте, и в защите и в атаке, особенно в защите, больше получилось, чем не не получилось. Увы, этого оказалось недостаточно для того, чтобы не только игра, но и результат матча был положительный.

У соперника было несколько хороших возможностей. Долгое время нам удавалось держать их на дистанции от собственных ворот. К сожалению, немного проспали в моменте с голом, посмотрим на видео и проанализируем, чтобы таких ошибок больше не совершать. В атаке, конечно, хотелось большего, не смогли мы могли найти ходы, чтобы больше угрожать сопернику. Было у нас несколько подходов, но до логичного завершения довести не смогли.

После матча в раздевалке тоже было довольно спокойно. Понятно, что проигрывать никто не любит, но таков футбол. Ребята старались, плюс, была очень хорошая поддержка трибун. Еще раз спасибо большое вам за это. Мы двигаемся дальше и готовимся к следующему сопернику.