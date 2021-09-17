ЧП и криминал
17.09.2021, 14:39

В Тарту в пожаре погибли два человека

 (1)
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
Foto: Ago Tammik
В пожаре в квартире на Калда теэ в Тарту погибли два человека.

Один человек был доставлен с места происшествия в больницу.

Причина возгорания пока неясна.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)