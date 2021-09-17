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ЧП и криминал
17.09.2021, 14:39
В Тарту в пожаре погибли два человека
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Pilt on illustratiivne.
Foto: Ago Tammik
В пожаре в квартире на Калда теэ в Тарту погибли два человека.
Один человек был доставлен с места происшествия в больницу.
Причина возгорания пока неясна.
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(2)
31