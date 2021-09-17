17.09.2021, 14:39
ФОТО | В пожаре в многоквартирном доме погибли два человека, еще один в больнице(2)
Foto: Päästeamet
В пожаре в одной из квартир в доме на Калда теэ в Тарту погибли два человека.
Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 11:44. Звонивший сообщил, что горит квартира на первом этаже, стекла разбились и языки пламени уже вырвались наружу. Прибывшие на место спасатели вынесли из квартиры мужчину, который, к сожалению, оказался мертв. После этого они вынесли другого мужчину и передали его скорой. Пострадавшего отвезли в больницу. В ходе работ по тушению в квартире было найдено еще одно тело мужчины.
Огонь распространился и на квартиры выше. Одному человеку понадобилась помощь, чтобы спуститься.
Возгорание было ликвидировано в 12:49.
Известно, что началось оно на кухне, но почему именно, пока неизвестно. С использованием газа это предположительно не связано.