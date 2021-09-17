С бастионного пояса открылся панорамный вид на Старый город

Старый город Таллинна расположен на охраняемой как памятник старины территории и с 1997 года входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. В Старом городе и особенно бастионном комплексе, помимо архитектуры, можно найти ценные образцы озеленения, также сохранились и элементы изначального ландшафтного дизайна.

Как отметил вице-мэр Калле Кландорф, о том, что необходимо открыть возможность наслаждаться видами Старого города и окружающего его бастионного комплекса, говорилось уже давно.

”Но для того, чтобы законсервировать и экспонировать ценные объекты бастионного пояса, нам для начала нужно было их определить, — прокомментировал Калле Кландорф. — В отношении зданий у города было достаточно информации, однако такого нельзя было сказать о ландшафтных жемчужинах. Мы заказали инвентаризацию зеленых насаждений бастионов, она была готова в 2020 году”.

Также вице-мэр добавил, что предложения, представленные в отчете, стали ценным дополнением при планировании ландшафтных работ. ”Когда мы открывали обзор, то учитывали состояние дерева и старались сохранить структуру кроны, — добавил Кландорф. — Поэтому в некоторых местах открывающиеся виды не настолько панорамные, как этого бы хотелось. Но если сравнивать с тем, что было еще год назад, можно сказать, что исторические здания и городская стена вновь появились на городском пейзаже”.

Сулев Нурме, ландшафтный архитектор предприятия AB Artes Terrae, занимавшегося составлением отчета, разработал методику инвентаризации, провел анализ исторического материала и множество раз был непосредственно на бастионном комплексе, занимаясь серьезной работой в его парках. Итогом работы стал 300-страничный документ, с которым может ознакомиться любой желающий в разделе инфосистемы исследований, расположенной на домашней странице Таллинна.