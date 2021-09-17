В уборках Всемирного дня чистоты в Ласнамяэ примут участие дипломаты и добровольцы

”В этом году Всемирный день чистоты привлечет в зеленые зоны Ласнамяэ десятки добровольцев, которые помогут сделать наш район красивее и чище. Более крупные уборки пройдут в квартале Раадику и в лесу Сели, но, конечно же, все желающие могут и сами организовать свою уборку и принять участие в самой большой в мире гражданской инициативе”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Уборку мусора в квартале Раадику и в его окрестностях проводит посольство Германии в Таллинне в сотрудничестве с Всемирным днем чистоты, управой района Ласнамяэ, Молодежным штабом Раадику и различными посольствами. Уборка начнется в 10:00 на парковке (Раадику, 10) возле флагов с символикой Europe United.

Уборка леса Сели пройдет в формате игры и ее проведет НКО Rohelinn. В ходе игры под названием Clean Games мусор собирается по категориям, и команды получают очки за разный мусор. Помимо уборки леса участники игры повышают свои знания об экологии. Уборка начнется в 11:30.

Также в Ласнамяэ пройдут уборки Гимназии Паэ и детского сада Паэкааре. Во Всемирном дне чистоты можно принять участие как по одному, так и в группе, и свою уборку можно зарегистрировать на сайте инициативы: https://maailmakoristus.ee.