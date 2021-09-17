Живущие в Эстонии граждане РФ будут выбирать депутатов для Ростова и Ставрополя

Избирательные участки будут открыты 19 сентября с 08:00 до 20:00 по следующим адресам:

- г.Таллин, ул. Пикк, д.19 (избирательные участки №№ 8342, 8343),

тел. (+372) 539-652-23, (+372) 539-518-35;

- г.Таллин, ул.Пикк, д.23 (избирательный участок № 8344),

тел. (+372) 539-649-62;

- г.Таллин, ул.Лай, д.18 (избирательный участок № 8345),

тел. (+372) 539-651-54;

- г.Тарту, ул.Юликоли, д.1 (избирательный участок № 8346),

тел. (+372) 539-649-07;

- г.Нарва, ул. Кирику, д.8 (избирательные участки №№ 8347, 8348, 8349, 8350),

тел. (+372) 588-909-32, (+372) 588-909-37, (+372) 588-909-38, (+372) 588-909-42.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина России.

"Прогнозировать, сколько людей придет на выборы, весьма затруднительно. Для ориентировки можем сообщить, что в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняло участие 4225 человек (это по месту голосования в посольстве России в Таллине).

В опубликованных посольством в местных СМИ информационных сообщениях о голосовании 19 сентября с.г. содержится призыв ко всем участникам предстоящего голосования соблюдать действующие в Эстонии санитарно-эпидемиологические требования по борьбе с коронавирусом. При входе в посольство предусматривается проведение термометрии. Участники голосования обеспечиваются одноразовыми медицинскими масками", — ответила пресс-служба посольства на запрос Rus.Delfi.ee.

Помимо партий граждане смогут проголосовать за так называемых депутатов-одномандатников. То есть выдвиженцев по избирательным округам. На прошлых выборах в Эстонии голосовали за кандидатов по Краснодарскому и Ставропольскому краю. В этом году география несколько изменилась.

"Распределение регионов — это прерогатива Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. ”Одномандатники” выбираются голосующими в Эстонии из кандидатов, заявленных в Ростовской области и Ставрополье", — сообщили в посольстве.