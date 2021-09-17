Новости Эстонии
17.09.2021, 15:50

Свежие данные ученых ТУ: антитела к коронавирусу примерно у половины людей сохраняются как минимум год

 
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Антитела к коронавирусу примерно у половины переболевших сохраняются как минимум один год, а концентрация полученных в результате вакцинации антител с течением времени остается более высокой, чем полученных естественным путем. К такому выводу пришли ученые Тартуского университета.

”Мы установили, что после вакцинации уровень антител существенно выше, чем после положительного ПЦР-теста. Однако период распада антител, кто есть то, как быстро они разлагаются, в обеих группах был примерно одинаковым. Таким образом можно предположить, что с течением времени у ПЦР-позитивных антитела упадут на более низкий уровень, чем у вакцинированных”, — пояснила руководитель исследования KoroSero-EST Пийа Йыги на сегодняшней конференции Союза врачей.

Ученые также установили, что через шесть месяцев после признания людей серопозитивными уровень антител в крови сохранялся на высоком уровень у 80% участников исследования, а через год — у 55%. Из этого можно заключить, что примерно у половины людей, переболевших коронавиурсом бессимптомно или легко, уровень антител сохраняется на высоком уровне около года.

Йыги отметила, что в рамках исследовательской работы определялись различные виды антител, но основной упор делался на нейтрализующие антитела, то есть те, которые борются с болезнью и нейтрализуют ее.

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