Свежие данные ученых ТУ: антитела к коронавирусу примерно у половины людей сохраняются как минимум год

”Мы установили, что после вакцинации уровень антител существенно выше, чем после положительного ПЦР-теста. Однако период распада антител, кто есть то, как быстро они разлагаются, в обеих группах был примерно одинаковым. Таким образом можно предположить, что с течением времени у ПЦР-позитивных антитела упадут на более низкий уровень, чем у вакцинированных”, — пояснила руководитель исследования KoroSero-EST Пийа Йыги на сегодняшней конференции Союза врачей.

Ученые также установили, что через шесть месяцев после признания людей серопозитивными уровень антител в крови сохранялся на высоком уровень у 80% участников исследования, а через год — у 55%. Из этого можно заключить, что примерно у половины людей, переболевших коронавиурсом бессимптомно или легко, уровень антител сохраняется на высоком уровне около года.

Йыги отметила, что в рамках исследовательской работы определялись различные виды антител, но основной упор делался на нейтрализующие антитела, то есть те, которые борются с болезнью и нейтрализуют ее.