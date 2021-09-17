Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
EST
Экономика
Спорт
Бублик
Dekor
Jana
Турист
Bидео
EST
Заказ
Войти
Коронавирус
Блоги
Эстония
Ида-Вирумаа
МК Эстония
ЧП
За рубежом
Россия
Подкасты
Новости Эстонии
17.09.2021, 12:25
ФОТОНОВОСТЬ | Гриб пробился через толстый асфальт на Пярнуском шоссе в Таллинне
(2)
Foto: Rauno Volmar
Толстое дорожное покрытие не помешало грибу пробиться сквозь него, чтобы увидеть свет.
Фотографии сделаны на
Пярнуском шоссе
в
Таллинне
.
Оставить комментарий
Читать комментарии
(2)