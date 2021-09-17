Новости Эстонии
17.09.2021, 12:25

ФОТОНОВОСТЬ | Гриб пробился через толстый асфальт на Пярнуском шоссе в Таллинне

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Foto: Rauno Volmar
Толстое дорожное покрытие не помешало грибу пробиться сквозь него, чтобы увидеть свет.