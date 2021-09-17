МИД России назвал войну с Польшей в 1939 году "освободительным походом". Советские войска тогда расстреляли не менее 14 тысяч пленных

Военная операция там названа "освободительным походом".

"17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием", — сообщается на странице МИД РФ в фэйсбуке.

Однако на странице МИДа нет информации о том, что по разным источникам в плен к советским солдатам попали до полумиллиона польских граждан, в лагеря были отправлены около 130 000 из них (В. Парсаданова. К истории катынского дела. // № 3 журнала ”Новая и новейшая история” 1990 год), а около 40 тысяч советское командование передало Третьему Рейху. Часть польских солдат и офицеров погибла в лагерях, а по разным данным от 14 тысяч до 22 тысяч были расстреляны.

Так по данным, указанным в записке председателя КГБ А. Н. Шелепина (1959 год), всего было расстреляно 21 857 человек, из них в Катыни 4 421 человек, в Харькове 3 820 человек, в Калинине 6 311 человек и 7 305 человек в лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. А завершившееся в 2004 году расследование Главной военной прокуратуры России подтвердило вынесение ”тройкой НКВД” смертных приговоров 14 542 польским военнопленным по обвинению в совершении государственных преступлений. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев отметил: ”Катынская трагедия — это следствие преступления И. Сталина и ряда его приспешников. Позиция российского государства по этому вопросу давно сформулирована и остаётся неизменной".

В апреле 2012 года ЕСПЧ классифицировал Катынский расстрел как военное преступление.