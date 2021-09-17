17.09.2021, 11:30
Алар Карис выбрал главу президентской канцелярии и советников(11)
Foto: Priit Simson
Избранный президент Алар Карис назначит директоров президентской канцелярии Пеэпа Яхило, который сейчас руководит канцелярией Рийгикогу.
Советником по международным делам станет Селия Кунингас-Сеегпакк, которая работала послом в Италии и Хорватии и имеет большой опыт в сфере внешних отношений. Советником по вопросам образования и науки станет преподаватель научной коммуникации Таллиннского университета Арко Олеск.
Других советников Карис пока назвать не может.