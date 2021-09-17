В Таллинне начинаются Дни национальных культур

”В Таллинне проживают представители более 100 разных национальностей. Поэтому хорошо бы встречаться хотя бы раз в год, чтобы отметить национальное разнообразие города и познакомиться с обычаями и традициями друг друга посредством музыкальных представлений, мастер-классов и ярмарки продуктов, — сказал вице-мэр. — В этом году каждый найдет для себя занятие по душе”.

Концертная программа Дней национальной культуры придется по вкусу любителям как классической, народной, так и эстрадной музыки. Концерты будут проходить в Центре русской культуры, Таллиннском народном университете и на Ратушной площади. В языковых кафе все желающие смогут изучить нюансы формирования эстонского языка. Вырускому диалекту посвящено отдельное языковое кафе, в котором можно будет побеседовать с коренными носителями этого языка. Таллиннская центральная библиотека подготовит для классов общеобразовательных школ мастер-классы, уголки для чтения и уроки на тему национальных культур. 24 сентября в рамках Дней национальных культур будет отмечаться День национальных меньшинств — в ознаменование первого собрания Форума народов Эстонии в 1988 году.