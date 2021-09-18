Bigbank: жители Эстонии сильно переплачивают за потребительские кредиты

По словам Йонны Печтер, руководителя Bigbank Eesti, жители Эстонии в случае малых кредитов платят одни из самых высоких процентов в Европе просто потому, что им не приходит в голову, или они не считают нужным обратиться в другой банк, чтобы получить конкурирующее предложение.

”Основная цель малых кредитов — распределить небольшие расходы на более длительный период времени, но и в этом случае переплачивать совершенно не обязательно. Согласно статистике Банка Эстонии, средняя процентная ставка по потребительским кредитам в июле составила 13,42%. Многие платят даже больше, но, на самом деле, процентная ставка может быть даже меньше средней, что позволит сэкономить сотни и даже тысячи евро. Мы предлагаем по беззалоговым потребительским кредитам процентную ставку от 6,9 процента”, — сказала Печтер и добавила, что Bigbank готов предлагать значительно более выгодные условия, чем универсальные банки.

”Процентные ставки по жилищным кредитам в Эстонии довольно выгодные, поскольку конкуренция между банками усилилась, и люди берут предложения для сравнения в разных банках, не ограничиваясь предложением своего домашнего банка. Однако в случае малых кредитов, предложение обычно спрашивают только в своём домашнем банке, что часто означает далеко не самую выгодную процентную ставку. Поэтому, беря небольшой кредит, также следует получить для сравнения предложения как минимум в трёх банках”, — сказала Печтер.