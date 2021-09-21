Шокирующая реальность: у психически больной женщины чуть не отняли квартиру из-за телефона

Все началось в 2011 году, когда Наталья работала кассиром в Ласнамяэ. ”Это был маленький магазинчик-подвал. В один день вооруженные люди ограбили магазин, после этого у жены начались психологические проблемы. Ее состояние и до этого было не самым лучшим — она потеряла двух детей от первого брака”, — рассказывает Игорь RusDelfi.

После ограбления Игорь сказал жене оставаться дома, а сам продолжал трудиться на трех работах: в больнице, доме престарелых и дворником. Через несколько лет у него начались проблемы со здоровьем, пришлось отказаться от физической работы. Появились долги. ”У нас был кредит, задолженности, так как я долго не работал и только потом получил инвалидность. Пришлось продать таллиннскую квартиру, чтобы отдать долги”, — подчеркивает он.

Наталья и Игорь переехали в Кивиыли — маленький городок в Ида-Вирумаа. На деньги с продажи таллиннского жилья купили квартиру за 6700 евро. ”Мы отдали все долги, переехали в другой город. Оба не работали”, — добавляет он.

Спустя четыре месяца происходит самое интересное. Им приходит письмо от инкассо-фирмы. Наталья несколько лет назад взяла в Tele2 в кредит телефон за 800 евро. Теперь нужно вернуть деньги — уже 1100 евро. ”Понимаете, я даже не видел этот телефон. В то время у нас были мобильные, новые были не нужны. А нам говорят, что жена взяла новый телефон за 800 евро и не вернула деньги. Я попросил данные из архива — договор или запись камер видеонаблюдения. Но мне предоставили только распечатку, какой телефон был куплен и за сколько. Потом уже смирились, что деньги все равно придется возвращать”.

Игорь связался с судебным исполнителем, чтобы он составил платежный график и снимал 20% с пенсии Натальи за телефон. Судебный исполнитель был не против, а взыскатель — против. Он хотел сумму целиком. ”Я и она на инвалидности, у нас нет возможности сразу отдать 1100 евро. Попросить тоже не у кого, так как детей нет, а друзей и родственников не осталось, плюс мы переехали в новый город”, — отмечает он.

Телефон = квартира