Шокирующая реальность: у психически больной женщины чуть не отняли квартиру из-за телефона(34)
Все началось в 2011 году, когда Наталья работала кассиром в Ласнамяэ. ”Это был маленький магазинчик-подвал. В один день вооруженные люди ограбили магазин, после этого у жены начались психологические проблемы. Ее состояние и до этого было не самым лучшим — она потеряла двух детей от первого брака”, — рассказывает Игорь RusDelfi.
После ограбления Игорь сказал жене оставаться дома, а сам продолжал трудиться на трех работах: в больнице, доме престарелых и дворником. Через несколько лет у него начались проблемы со здоровьем, пришлось отказаться от физической работы. Появились долги. ”У нас был кредит, задолженности, так как я долго не работал и только потом получил инвалидность. Пришлось продать таллиннскую квартиру, чтобы отдать долги”, — подчеркивает он.
Наталья и Игорь переехали в Кивиыли — маленький городок в Ида-Вирумаа. На деньги с продажи таллиннского жилья купили квартиру за 6700 евро. ”Мы отдали все долги, переехали в другой город. Оба не работали”, — добавляет он.
Спустя четыре месяца происходит самое интересное. Им приходит письмо от инкассо-фирмы. Наталья несколько лет назад взяла в Tele2 в кредит телефон за 800 евро. Теперь нужно вернуть деньги — уже 1100 евро. ”Понимаете, я даже не видел этот телефон. В то время у нас были мобильные, новые были не нужны. А нам говорят, что жена взяла новый телефон за 800 евро и не вернула деньги. Я попросил данные из архива — договор или запись камер видеонаблюдения. Но мне предоставили только распечатку, какой телефон был куплен и за сколько. Потом уже смирились, что деньги все равно придется возвращать”.
Игорь связался с судебным исполнителем, чтобы он составил платежный график и снимал 20% с пенсии Натальи за телефон. Судебный исполнитель был не против, а взыскатель — против. Он хотел сумму целиком. ”Я и она на инвалидности, у нас нет возможности сразу отдать 1100 евро. Попросить тоже не у кого, так как детей нет, а друзей и родственников не осталось, плюс мы переехали в новый город”, — отмечает он.
Телефон = квартира
Взыскатель не захотел ждать, поэтому их квартира оказалась на аукционе. Из-за неоплаченного счета за покупку телефона. Удивляться тут нечему, квартиры в Кивиыли — дешевле подержанных автомобилей. Жилплощадь психически нездоровой женщины выставили на аукцион за 1100 евро — аккурат в цену телефона и набежавшего долга.
Во время этих разбирательств у Натальи ухудшается здоровье, начинаются галлюцинации. Не смог помочь даже психиатр. ”У нее развился страх, что она может остаться на улице. Первый аукцион состоялся в феврале, квартиру никто не купил. Следующий должен быть в сентябре. Я уже нашел деньги, написал письмо судебному исполнителю, что могу заплатить 500 евро сейчас, а 600 евро в следующем месяце. Вроде, они согласились”, — заключил Игорь.
Все это время, по его словам, постоянно приходили оповещения, был настоящий террор, компромисс так и не удалось найти. ”Нам нужно создать регистр психически больных, чтобы им не продавали дорогие вещи. Я знаю многих больных, кому впаривают различные пылесосы, услуги и тому подобное. Если бы продавец мог посмотреть, что моя жена психически нездоровая, то ей бы не продали телефон. Всего этого бы не было”, — считает Игорь.
Помочь Игорю в сложившейся ситуации взялся известный в Эстонии благотворительный фонд "Тепло сердец". По словам руководителя фонда Анны Тыниссаар, с помощью постоянного спонсора удалось оперативно организовать финансовую помощь семье и полностью покрыть долг в 1100 евро. "Я считаю ситуацию, в которой человеку с психологическими отклонениями выдают кредиты или же технику в рассрочку, абсурдной. А то, что семья чуть не осталась без квартиры, — нонсенсом. Думаю, что данный прецедент нужно рассмотреть и что-то менять на законодательном уровне. Если бы глава семейства совершенно случайно не обратился к нам, последствия были бы более чем плачевными", — говорит Анна.
Комментарий судебного исполнителя Татьяны Афанасьевой, которая занимается делом Игоря и Натальи:
Судебный исполнитель, начав исполнительное дело на основании заявления взыскателя и исполнительного документа, делает должнику предложение исполнить требование добровольно или заключить платежное соглашение и предоставляет для этого предусмотренный законом срок. По гражданским требованиям (за исключением алиментов) этот срок не может быть меньше, чем 30 дней с момента получения должником письма от судебного исполнителя.
Если должник не выплатил задолженность или не заключил платежное соглашение, то судебный исполнитель обязан применить все законные инструменты для взыскания долга.
Здесь необходимо отметить, что прежде чем документ попадет к судебному исполнителю, взыскатель пробует получить свои деньги самостоятельно, затем, как правило, идет судебное производство, в рамках которого должник также имеет возможность договориться со взыскателем о графике погашения. Т. е. должнику три раза предоставляется возможность одуматься и начать действовать. При этом всегда дешевле вернуть долг сразу и не оплачивать пени, судебные расходы, плату судебного исполнителя (невозвращенный вовремя кредит в сумме 500,00 евро в итоге становится суммой 1497,00 евро!).
В Эстонии законом не установлена граница, которая определяла бы, можно при таком требовании продавать недвижимость или нельзя. Получается, что даже если размер требования 1,00 евро, то и для принудительного взыскания такого требования можно арестовать и продать недвижимость. Также в Эстонии законом не запрещено продавать недвижимость, которая является единственным местом проживания семьи должника, включая несовершеннолетних детей. Поэтому родители должны понимать, что, совершая финансовые ошибки, а еще хуже — криминальные и административные правонарушения, они обрекают не только себя, но и своих детей на страдания.
Если все же прошел срок добровольного исполнения в исполнительном производстве, то и здесь рано опускать руки. С момента приглашения на арест квартиры до окончания торгов у должника есть как минимум еще 40 дней что-то предпринять (высылается приглашение на арест квартиры, проходит арест и должнику предоставляется 10 дневный срок на обжалование ареста или арестной цены, организовываются торги (с момента опубликования торгов до самих торгов должно пройти не менее 20 дней), сами торги длятся 5 рабочих дней). Должник может полностью рассчитаться с долгом до окончания торгов. Должник может найти самостоятельно покупателя на свою недвижимость (в этом случае можно выгоднее продать недвижимость) и продать квартиру под контролем судебного исполнителя. Должник может заключить со всеми своими взыскателями платежное соглашение и получить от взыскателей заявление/заявления на приостановление торгов. Если взыскатель не согласен заключать график, то должник может подать заявление в суд на рассрочку исполнительного производства и ходатайствовать о приостановлении торгов на время рассмотрения его заявления в суде.
В ситуации Натальи должник понял серьезность положения только после объявления торгов. Сейчас (ответ на момент 17 сентября — RusDelfi) мы ждем ответ взыскателя по заявлению Натальи на заключение соглашения. Здесь надо понимать, что взыскатель не обязан отвечать молниеносно, а у самого судебного исполнителя есть 30 дней на ответ по заявлениям.
А на вопрос ”Как избежать подобной ситуации?” ответ прост:
1 — перед тем, как вступить в финансовые отношения — здраво взвесить свои финансовые возможности (лучше кнопочный телефон, чем iPhone и вся семья на улице);
2 — платить все вовремя;
3 — а если не получается выплатить, то не принимать позу страуса, а решать свои финансовые проблемы.