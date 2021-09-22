ГРАФИК | Число любителей онлайн-покупок растет: 62% эстоноземельцев закупаются в интернете
По словам аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, пользователей услуг э-торговли было на 9% больше, чем в прошлом году. ”Вполне логично, что с учетом коронавирусных ограничений использование э-магазинов больше всего возросло при покупке продуктов питания и товаров первой необходимости, а также одежды, обуви, спортивных принадлежностей и товаров для дома. Как и ожидалось, более всего сократились покупки билетов на мероприятия и страховых полисов. Уменьшилось также число покупателей, совершающих более дорогостоящие э-покупки, и увеличилась доля покупателей, предпочитающих более дешевые э-покупки”, — прокомментировала Реммельг.
Домашнее интернет-соединение имеют около 92% домохозяйств и постоянное интернет-соединение — 83% домохозяйств. Лучше всего Интернетом оснащены жители Ляэнеского уезда (97%), Харьюского уезда и Таллинна (95%), а хуже всего — Пыльваского уезда (84%).
Интернетом пользуется 91% проживающего в Эстонии населения в возрасте 16–74 лет, из них 93% делают это каждый день. Быстрее всего растет доля пользователей Интернета в группе старшего возраста: среди 65–74-летних их стало больше по сравнению с прошлым годом на 17%.
Больше всего Интернетом пользуются для чтения э-писем (91%) и банковских услуг (90%), а также для поиска информации и чтения веб-изданий. В сравнении с прошлым годом более всего возросло участие в э-курсах — это делал каждый третий пользователь Интернета.
Предприятия используют программное обеспечение для оптимизации рабочих процессов
Ведущий аналитик Департамента статистики Тийна Пярсон отмечает, что предприятия внедряют новые технологии, чтобы сделать рабочие процессы более эффективными. ”Из исследования выяснилось, что при управлении предприятием все популярнее становится использование программного обеспечения по управлению ресурсами и взаимоотношениями с клиентами. С помощью такого программного обеспечения 23% предприятий управляют как ресурсами, так и взаимоотношениями с клиентами”, — добавила Пярсон.
Среди малых предприятий, имеющих менее 20 работников, программное обеспечение по управлению ресурсами используют немногим более десятой части предприятий, а среди крупных предприятий с 250 и более работниками его используют 69%. Больше всего пользователей программного обеспечения по управлению ресурсами в обрабатывающей промышленности, в энергетике, оптовой и розничной торговле, а также в сфере информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.
Программное обеспечение по управлению взаимоотношениями с клиентами используется для сбора, хранения, предоставления или анализа информации в маркетинговых целях. Больше всего программное обеспечение по управлению взаимоотношениями с клиентами используется на предприятиях в сфере информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в оптовой и розничной торговле.
Хотя бы одну из технологий искусственного интеллекта используют 3% предприятий
В этом году впервые исследовалось использование предприятиями технологий искусственного интеллекта (AI — Artificial Intelligence), которая является одной из приоритетных тем дигитального переворота. Искусственный интеллект использует почти пятая части крупных предприятий и среди малых предприятий — только 2%. Однако возможность использования подобных технологий рассматривают 6% предприятий.
Искусственный интеллект используется в основном для продвижения маркетинга или продаж, в административных и производственных процессах, а также для обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).