ГРАФИК | Число любителей онлайн-покупок растет: 62% эстоноземельцев закупаются в интернете

По словам аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, пользователей услуг э-торговли было на 9% больше, чем в прошлом году. ”Вполне логично, что с учетом коронавирусных ограничений использование э-магазинов больше всего возросло при покупке продуктов питания и товаров первой необходимости, а также одежды, обуви, спортивных принадлежностей и товаров для дома. Как и ожидалось, более всего сократились покупки билетов на мероприятия и страховых полисов. Уменьшилось также число покупателей, совершающих более дорогостоящие э-покупки, и увеличилась доля покупателей, предпочитающих более дешевые э-покупки”, — прокомментировала Реммельг.

Домашнее интернет-соединение имеют около 92% домохозяйств и постоянное интернет-соединение — 83% домохозяйств. Лучше всего Интернетом оснащены жители Ляэнеского уезда (97%), Харьюского уезда и Таллинна (95%), а хуже всего — Пыльваского уезда (84%).

Интернетом пользуется 91% проживающего в Эстонии населения в возрасте 16–74 лет, из них 93% делают это каждый день. Быстрее всего растет доля пользователей Интернета в группе старшего возраста: среди 65–74-летних их стало больше по сравнению с прошлым годом на 17%.

Больше всего Интернетом пользуются для чтения э-писем (91%) и банковских услуг (90%), а также для поиска информации и чтения веб-изданий. В сравнении с прошлым годом более всего возросло участие в э-курсах — это делал каждый третий пользователь Интернета.

Предприятия используют программное обеспечение для оптимизации рабочих процессов



Ведущий аналитик Департамента статистики Тийна Пярсон отмечает, что предприятия внедряют новые технологии, чтобы сделать рабочие процессы более эффективными. ”Из исследования выяснилось, что при управлении предприятием все популярнее становится использование программного обеспечения по управлению ресурсами и взаимоотношениями с клиентами. С помощью такого программного обеспечения 23% предприятий управляют как ресурсами, так и взаимоотношениями с клиентами”, — добавила Пярсон.