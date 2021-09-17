Важный нюанс перед выборами: проверьте свои данные в регистре народонаселения!

Списки избирателей составляются на основании данных регистра народонаселения по состоянию на 17 сентября. Проверить корректность своих данных в регистре народонаселения и обновить информацию о месте жительства можно на портале https://www.rahvastikuregister.ee/, пройдя аутентификацию с помощью ID-карты. При необходимости для обновления данных о месте жительства в Таллинне можно обратиться в районную управу или в Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния.

”Проживающие в столице, но не зарегистрированные в Таллинне лица, которые желают отдать свой голос на выборах в городское собрание, должны обновить данные о месте жительства в регистре народонаселения. В последние годы многие люди поменяли место проживания. В определении вектора развития города могла бы участвовать как можно большая доля населения, — отметил председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло. — Помимо этого, свои данные о месте жительства в регистре народонаселения могли бы обновить и люди, которые переехали из одного района в другой — это позволит им отдать голос в своем районе. Корректные данные о месте жительства важны и с учетом того, что избиратель будет занесен в список избирательного округа, то есть района, в котором находится его зарегистрированное место жительства”.

В прошлом году из других городов и волостей Эстонии переехали жить в Таллинн 8891 человек, а из Таллинна в другие уголки Эстонии — 9842 человека. Из других стран в Таллинн переехали 7416, из Таллинна в другие страны — 5396 человек.