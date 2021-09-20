Третья пенсионная ступень популярна: присоединившихся почти столько же, столько выходящих из второй ступени

Если в конце 2020 года в III ступени насчитывалось почти 139 200 инвесторов, то теперь их число достигает примерно 150 700 человек, а это означает, что в этом году общее количество присоединившихся к третьей ступени увеличилось более чем на 8%. Число присоединившихся к третьей ступени не сильно уступает числу выходящих из второй ступени: на данный момент заявление о выходе из второй ступени подали почти 166 400 человек, из которых 149 260 уже покинули вторую ступень.

Интерес к третьей ступени подтверждает также статистика SEB: за восемь месяцев общая сумма разовых платежей, совершенных в фонды SEB, составила 260 000 евро, что было на 81% больше, чем в тот же период прошлого года. Постоянное платежное поручение по-прежнему остается самым популярным способом накопления денег. В фонды третьей ступени взносы производятся обычно раз в месяц, в среднем по 50 евро.

”Каждый может воспользоваться пенсионным калькулятором, чтобы проверить, насколько увеличится пенсия, если копить в третьей ступени. Последовательность и регулярность являются важными факторами в инвестировании любого рода, и это необходимо учитывать в том числе в III ступени. К тому же необходимо выбрать уровень риска, соответствующий своему возрасту и доходу”, — сказал руководитель по развитию бизнеса в SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин.

По данным SEB, люди, предпочитающие как постоянные платежные поручения, так и разовые платежи, выбирают фонд с более высоким уровнем риска — Активный пенсионный фонд SEB. Около 75% новых инвестиций в третью ступень производится именно в этот фонд.

Почти каждый десятый клиент фонда третьей ступени SEB начал в этом году регулярное накопление или изменил имеющееся постоянное платежное поручение. И хотя постоянное платежное поручение заключается в общем случае на длительный период (95% постоянных платежных поручений, заключенных в фондах SEB, бессрочные), сумма не фиксируется жестко, и при необходимости ежемесячно вносимую сумму можно увеличить или уменьшить.

Третья ступень — это дополнительная возможность накопления, которой сопутствуют льготы для инвестора. Со взносов в третью ступень государство возвращает подоходный налог. Подоходный налог может быть возвращен со взносов, которые не превышают 15% годового налогооблагаемого дохода человека, или 6000 евро в год. Аналогично второй ступени, третья пенсионная ступень — это личные деньги человека, которые при необходимости можно использовать еще до выхода на пенсию.