Управа Ласнамяэ продолжает бесплатно выдавать маски(3)
”Использование масок играет важную роль в борьбе с распространением коронавируса, но мы знаем, что многим не по силам приобретать их в необходимых количествах. Поэтому город продолжит бесплатно выдавать маски многодетным семьям, родителям-одиночкам, пенсионерам и горожанам, которые получают зависящие от их дохода пособия. Также мы отправляем маски и средство для дезинфекции рук в те квартирные дома Ласнамяэ, где по данным Департамента здоровья выявлен очаг заражения”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Многодетным семьям (три ребенка в семье или более) выдаются две пачки, родителям-одиночкам, пенсионерам и горожанам, которые получают зависящие от их дохода пособия, выдается одна пачка медицинских масок (в пачке 50 масок).
Для получения масок нужно взять с собой удостоверяющий личность документ, а пенсионерам — пенсионное удостоверение. Маски выдают в Управе района Ласнамяэ на месте (ул. Палласти, 54) с понедельника по пятницу в рабочие часы управы. Пенсионеры также смогут получить маски в Ласнамяэском социальном центре (ул. Пунане, 36).