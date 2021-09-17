Управа Ласнамяэ продолжает бесплатно выдавать маски

”Использование масок играет важную роль в борьбе с распространением коронавируса, но мы знаем, что многим не по силам приобретать их в необходимых количествах. Поэтому город продолжит бесплатно выдавать маски многодетным семьям, родителям-одиночкам, пенсионерам и горожанам, которые получают зависящие от их дохода пособия. Также мы отправляем маски и средство для дезинфекции рук в те квартирные дома Ласнамяэ, где по данным Департамента здоровья выявлен очаг заражения”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.