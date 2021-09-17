За сутки в Эстонии выявлено 532 случая заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 17 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 154 человека. Всего в больницах 174 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 123, или 70,7%, и с завершенным курсом вакцинации 51, или 29,3%, .

За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни. Умерло трое зараженных коронавирусом: 72-летний мужчина, 77-летняя женщина и 85-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 442 результата теста, из которых 532 оказались положительными. Из получивших положительный тест 391 не был вакцинирован и 141 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 785 доз вакцины, всего введено 1 326 158 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65,9%.

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