Правительство отменило обязательное ношение масок — но только в одном уезде

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что на этих островах низкие показатели заражения коронавируса при высоком проценте вакцинации населения, передает rus.err.ee .

Кроме того, там будут смягчены ограничения на образование по интересам, хотя требование предъявлять ковид-сертификат в публичных помещениях продолжит действовать.

Ааб уточнил, что правительство пока не согласовало ни одного конкретного показателя, по достижении которого будут смягчаться ограничения в других уездах. Правительство будет следить за ситуацией и принимать решения после того, как другие регионы достигнут сравнимого с Хийумаа уровня по числу новых случаев заражения и охвата вакцинацией.