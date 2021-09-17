17.09.2021, 10:10
США повержены — Россия победила на шахматной олимпиаде(1)
Фото: Scanpix
Сборная России обыграла команду США в финале шахматной олимпиады. Второй год подряд соревнования проходят в онлайн-формате.
Сборная России одержала победу над командой США в финале шахматной олимпиады, несмотря на отсутствие в составе двух сильнейших шахматистов — Сергея Карякина и Яна Непомнящего.
Российские шахматисты второй год подряд завоевали золото элитного дивизиона онлайн-олимпиады. В финале команда, в состав которой вошли Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Полина Шувалова, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно, обыграла сборную США.