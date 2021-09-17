Сердце отца не выдержало: оно остановилось, когда сын забил дебютный гол в Лиге чемпионов

"Последние несколько недель были самыми сложными в моей жизни, мой отец был очень болен, дальнейшее его лечение было невозможным. Вчера после тяжелого периода я забил свой первый гол в Лиге чемпионов, и спустя несколько минут он мирно скончался в окружении моей матери и брата. Возможно, так и было предрешено, он всегда был горд и счастлив наблюдать за моей игрой", — написал Аке.