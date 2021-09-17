17.09.2021, 08:10
Сердце отца не выдержало: оно остановилось, когда сын забил дебютный гол в Лиге чемпионов
Фото: Scanpix
Отец футболиста "Манчестер Сити" Натана Аке умер через несколько минут после гола сына в ворота "Лейпцига". Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.
"Последние несколько недель были самыми сложными в моей жизни, мой отец был очень болен, дальнейшее его лечение было невозможным. Вчера после тяжелого периода я забил свой первый гол в Лиге чемпионов, и спустя несколько минут он мирно скончался в окружении моей матери и брата. Возможно, так и было предрешено, он всегда был горд и счастлив наблюдать за моей игрой", — написал Аке.
В среду Аке отличился за "Манчестер Сити" в домашнем матче первого тура Лиги чемпионов против германского "Лейпцига" (6:3). Он перешел в клуб в августе прошлого года.