ВИДЕО | Яхты, взятки и любовница. Навальный выпустил ролик о том, что скрывает Сергей Лавров

"Элитная недвижимость. Любовница. Яхта. Обычный набор единоросса, который на публике пытается выглядеть скромным бессребренником и крепким семьянином. Неудивительно, что всё это есть и у Сергея Лаврова, который на этих выборах возглавляет список ”Единой России ”.

Мы выяснили, что вся семья Сергея Лаврова находится в буквальном смысле на содержании олигарха. За это главу МИД должны не только снять с выборов, но и посадить. Ведь это прямая коррупция. Но мы знаем, что в путинской России коррупция только поощряется, поэтому на этих выборах Лавров гордо идёт во главе ”Единой России” — партии жуликов и воров. В новом расследовании Мария Певчих и Георгий Албуров рассказывают о том, как живёт глава российского МИДа", — говорится в описании к ролику.