Госпошлина за обращение в суд увеличится в ряде случаев на 100%

У государства есть длинный прейскурант, на основании которого человек или предприятие должны платить за различные судебные действия. Например, подача жалобы в административный суд сейчас стоит 15 евро. В случае гражданских дел цены "кусаются" больше: к примеру, лицо, желающее потребовать 500 евро в рамках гражданского дела, должно сначала уплатить государственную пошлину в размере ста евро.

По мнению Министерства юстиции, эти суммы устарели. Вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп сказал, что с 2011 года, когда были установлены действующие ныне ставки, уровень жизни людей значительно повысился: "Если пошлины будут существенно отставать от инфляции и не изменятся в течение десяти лет, то люди начнут слишком часто обращаться в суд, предварительно не пообщавшись и не попытавшись пойти на компромисс".

Так, обращение в административный суд подорожает вдвое до 30 евро. Возбуждение гражданского дела на 500 евро обойдется в 140 евро вместо 100 евро. Большая часть госпошлин может увеличиться на 40-100%. Согласно пояснительной записке, цель изменений — исключить злонамеренные и явно бесперспективные обращения в суд.

"Социальных дел это не коснется, семейные вопросы останутся в стороне от изменений", — заверил Пеэп.