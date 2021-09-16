Раймонд Кальюлайд: Яна Тоом ошибается — русский вопрос на выборах в Таллинне не играет никакой роли
Чтобы вопрос стал важным на выборах, должна существовать поляризация между различными политическими силами.
Ранее Центристская партия во главе с Эдгаром Сависааром предложила четкую альтернативу другим партиям, особенно Партии реформ во главе с Андрусом Ансипом. Например: во время пребывания Ансипа на посту премьер-министра между Эстонией и Россией практически не было контактов на высшем уровне. Говорить о президенте Тоомасе Хендрике Ильвесе в этом контексте даже нет смысла.
Сависаар же часто бывал в Москве, читал там лекции и встречался с людьми, которые были связаны с российским руководством на высшем уровне и получал за это много оскорблений в эстонской прессе. Каждый раз, когда он возвращался из Москвы поездом, его встречала целая толпа журналистов.
Сейчаc Центристская партия сама у власти, четыре года ее председатель Юри Ратас возглавлял правительство. Улучшилось ли что-то в отношениях между Эстонией и Россией? Изменилось ли что-нибудь в риторике эстонской стороны? Например, сколько встреч было у Ратаса с премьер-министром России Михаилом Мишустиным? Правильный ответ: ни одной. Состоялся один визит в Россию, но в его рамках никаких официальных встреч не было.
Русскоязычные школы все равно исчезнут
Еще один крайне важный для местных русскоязычных вопрос — будущее русскоязычных школ.
Лидеры Центристской партии и все депутаты Рийгикогу из этой партии поставили подписи на коалиционном соглашении с Партией реформ, в котором черным по белому прописан переход на образование на эстонском языке. Если кто-то из них утверждает, что не подписывал такой документ, — он лжет или не умеет читать.
Министр образования и премьер-министр подтвердили, что реформа состоится и будет реализована не позднее 2035 года. В Министерстве образования есть специальная рабочая группа, которая подготавливает переход. Партия реформ не обязана приходить к власти в Таллинне, чтобы добиться каких-либо изменений в этой сфере — они уже согласованы с Центристской партией на Тоомпеа.
Или вопрос о гражданстве. За пять лет не было выдвинуто ни одного законопроекта о предоставлении гражданства лицам с серым паспортом. В этом направлении не сделано даже первого шага.
Сегодняшняя Центристская партия больше не Центристская партия Сависаара, которая действительно пыталась представлять интересы русской общины. Сегодняшняя Центристская партия представляет интересы политической элиты Центристской партии, заботится о ее должностях и льготах. Всё, вот и вся повестка центристов.
Кылварт находится только в Ласнамяэ
На таллиннских выборах все очень просто. Часть людей, которые десятилетиями голосовали за Центристскую партию, снова будут голосовать за Центристскую партию. Особенно в Ласнамяэ, где баллотируется Михаил Кылварт.
Однако во многих других районах Таллинна доля людей, ранее избиравших Центристскую партию, не пойдет на выборы, а другая часть теперь голосует за другие партии — социал-демократов, EKRE, Eesti 200 и даже Партию реформ.
Русскоязычная молодежь уже не поддерживает Центристскую партию так же сильно, как старшее поколение — она верит в социал-демократов и Eesti 200. Например, очень быстро растет количество членов Русскоязычного объединения социал-демократов. В списке кандидатов на выборы от нашей партии больше русскоязычных, чем когда бы то ни было раньше. Это естественно. Времена меняются.
В городском собрании Таллинна — 79 мест, Центристская партия получит 33-37 мест, не более. Для избрания мэра и утверждения городского бюджета необходимо 40 голосов.
Дальнейшее зависит от того, как договорятся партии. Я уже говорил, что то, как мы относились друг к другу до сих пор, не должно играть здесь роли. В Таллинне должна быть адекватная городская управа, способная решать самые важные вопросы.
Настоящие интересы горожан
Всем известны приоритеты таллиннцев. Люди хотят, чтобы дороги были в порядке, автобусы ходили, школы и детские сады были современными и находились близко к дому. При необходимости должна быть возможность попасть к врачу и получить социальные услуги. Также важна безопасность — сейчас на тротуарах сложилась экстремальная ситуация. Особенно пожилых людей очень беспокоят электросамокаты, которые ездят на большой скорости. В районах с панельными домами есть серьезные проблемы с парковкой автомобилей.
Впереди муниципальные выборы, и традиционная ”российская карта” уже не играет никакой роли.